"Creemos que viene", dijo Cargnello sobre la presencia de Villarruel en el Milagro

A horas del inicio del Triduo del Milagro, el arzobispo de Salta, Monseñor Mario Cargnello, adelantó en CNN Salta que la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, manifestó su deseo de participar en las celebraciones.

“Creemos que viene la vice, me habían dicho que iba a venir al Triduo, pero supongo que vendrá el 15”, manifestó Cargnello.

En la oportunidad, recordó que Villarruel ya había expresado su intención de asistir el año pasado: “Cuando vino para la fiesta de la Batalla de Salta, me dijo que quería venir, pero no pudo; ahora manifestó su deseo y me parece muy bien”.

Sin embargo, aclaró que no sabe con certeza si participará durante los tres días del Triduo.