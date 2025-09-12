Tiene 13 años y busca un hogar lleno de amor para seguir creciendo

Se lanzó una convocatoria en búsqueda de una familia que le pueda brindar a un pequeño de 13 años un hogar, su lugar de contención al cual todos los niños tienen derecho.

Quienes lo conocen remarcan su actitud respetuosa, positiva y de excelente integración a las actividades que le proponen en la dinámica cotidiana de la institución como en las actividades programadas.

Su amor por el deporte se refleja en su anhelo por participar de torneos durante los fines de semana, por lo que manifestó con entusiasmo su deseo de incorporarse a un gimnasio, buscando encontrar espacios de pertenencia e inclusión.

Se encuentra cursando su primer año de secundario y cuenta con un diagnóstico de retraso mental leve que requiere un tratamiento farmacológico, este aspecto es parte de su vida, pero no define su espíritu vibrante y su profundo deseo de crecer en un entorno afectivo.

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta, invitó a las personas o familias del país a postularse para ofrecerle a este pequeño un entorno afectivo, de contención y comprometido con los tratamientos que pueda requerir.

Un hogar que favorezca su desarrollo integral, respetando siempre sus tiempos y necesidades particulares, será fundamental para su futuro.

Para mayor información pueden escribir al correo [email protected] o comunicarse al 0387–4258026, de lunes a viernes en horario de 8 a 13 hs.