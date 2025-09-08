Tiene 13 años, le gusta el deporte y quiere ser parte de tu familia

Una adolescente de 13 años busca una familia y nosotros te contamos más sobre ella para que la sumes a tu hogar.

Actualmente cursa el primer año de la secundaria, tiene excelentes notas, es responsable y reservada. Según destacaron, muestra gran predisposición para cumplir con sus obligaciones escolares y una actitud de compromiso frente a las tareas que se le proponen.

Además de ser buena estudiante también realiza actividades deportivas, tales como danzas acrobáticas en tela y actividades deportivas, especialmente fútbol.

Quienes estén interesados en conocerla pueden comunicarse con el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta, por correo electrónico a [email protected], o por teléfono al 0387 – 4258026. También pueden hacer sus consultas personalmente en la sede de la Secretaría Tutelar, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Corte de Justicia, ubicada en Ciudad Judicial, Edificio Anexo I, Planta Baja, de lunes a viernes en horario de 8 a 13.