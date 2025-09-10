Con 13 años y amor por los caballos, un niño espera un hogar que lo cuide

Un niño de 12 años anhela lo que toda infancia merece, un hogar donde ser amado, protegido y acompañado en su crecimiento, por eso este corazón dulce y afectuoso busca una familia.

Tranquilo, cariñoso y dueño una ternura que conmueve a quienes lo conocen, y con desafíos comunicativos propios de su diagnóstico, logra hacerse entender y conectar con quienes lo rodean, construyendo vínculos genuinos y estables.

Disfruta especialmente de la equinoterapia, donde se lo ve brillar participando con entusiasmo, ganando confianza, encontrando una herramienta valiosa para su desarrollo integral y bienestar emocional.

Actualmente vive en un dispositivo de protección en Salta, desde donde asiste a un núcleo educativo y a un centro de día, y cuenta con Certificado Único de Discapacidad por retraso mental moderado y dificultades de comunicación. Recibe además acompañamiento interdisciplinario, tanto educativo como fonoaudiológico, lo cual favorece su aprendizaje y potencia sus habilidades, en un entorno pensado a su medida.

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta abrió una convocatoria nacional para familias que sientan el llamado a transformar su vida. No se trata solo de abrir una puerta, es abrir la casa y el corazón a la oportunidad de un futuro con afecto y proyectos compartidos.

Las familias interesadas pueden comunicarse por correo a [email protected] o por teléfono al 0387-4258026. También pueden acercarse a la Secretaría Tutelar (Ciudad Judicial, Edificio Anexo I, Planta Baja), de lunes a viernes, de 8 a 13. Quienes residan en otras provincias serán derivadas para una entrevista de despeje en el Registro de su jurisdicción, conforme a los convenios interprovinciales vigentes.

Cada historia de adopción comienza con un gesto, este niño ya dio el suyo: espera, con paciencia y esperanza, el abrazo de una familia.