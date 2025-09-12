Fue diagnosticado con meningitis bacteriana y su padre pide ayuda para el tratamiento

Julio David Collante es miembro del grupo técnico Criminalística en San José de Metán y se encuentra internado tras ser diagnosticado con una infección potencialmente mortal.

Meningitis bacteriana es la infección que tiene el muchacho que desde julio se encuentra internado en el IMAC de Salta capital.

Con asistencia respiratoria mecánica, debe ser sometido constantemente a estudios para los cuales la familia no cuenta con recursos para afrontarlos.

Por este motivo sus compañeros de trabajo llevan adelante campañas solidarias, pero cada vez se vuelve más engorroso poder hacer frente al tratamiento, informó Multivisión.

Su padre, un jubilado de 89 años pidió a los salteños colaboración para que su hijo pueda llevar adelante las asistencias requeridas y la operación que necesita: “necesito su colaboración para el remedio, la operación que le van a hacer, les agradezco mucho su colaboración” comentó.

Para ayudar a la familia en este difícil momento pueden hacerlo a través del alias: raza.clamo.cuna.mp el cual esta a nombre de Fabiola Gerónimo.