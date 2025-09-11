¡Todos a colaborar! Casita de Nazareth necesita ayuda para pagar la luz

La casita de Nazareth es un hogar que lleva adelante una acción noble, ofrece alimentos tanto a niños como ancianos, pero hoy necesita de la ayuda de los salteños.

La hermana Gregoria, quien es una de las encargadas del lugar, contó que se les hace cuesta arriba poder afrontar el pago de un servicio necesario para su accionar que es la luz.

Un poco más de $400.000 le llega de factura, por lo que piden ayuda a los salteños para poder afrontarlo, ya que requieren de este servicio para mantener los alimentos que les donan.

“Tenemos muchos freezer y heladeras y tenemos que tener para las donaciones, para que no se pierdan, ahora más en verano” dijo a El Once TV.

En este hogar que llegan 200 personas entre abuelos y niños, no pueden suspender estos electrodomésticos refrigerantes para gastar menos luz: “Los que puedan ayudar a pagar la luz, va a ser hermoso” finalizó.