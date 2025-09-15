Campaña de detección de dermatitis atópica para niños, niñas y adolescentes

La jornada de salud se llevará a cabo desde el martes 16 hasta el viernes 19 de septiembre, a en el Hospital Materno Infantil, en el horario de 8 a 11:00. La iniciativa estará dirigida a menores de 0 a 14 años y consistirá en la entrega de 50 turnos diarios por orden de llegada.

Desde la institución recomiendan que, si los chicos presentan síntomas como picazón constante en la piel, enrojecimiento o lesiones, concurran para su evaluación clínica.

La detección temprana es fundamental para su posterior tratamiento y para mejorar la calidad de vida de los menores.