Biella tras el veto de Milei a la emergencia pediátrica en el Garrahan: “No se puede jugar con la vida de los niños”

El médico Bernardo Biella se manifestó en contra de la decisión del Gobierno nacional de vetar en su totalidad la Ley 27.796, que declaraba la emergencia sanitaria pediátrica y establecía al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 651/2025, firmado por el presidente Javier Milei y todo su gabinete, lo que generó un fuerte rechazo del reconocido profesional de la salud: “El Presidente y sus ministros no conocen la historia de cada uno de los chicos que se atienden en el Garrahan. Yo mismo tengo pacientes que son sobrevivientes gracias a la atención de este hospital. Es reconocido en todo el mundo”, expresó Biella.

El especialista sostuvo que el Gobierno debería cumplir con su promesa de recortar en la política y no en la salud infantil: “Si quiere ajustar, que lo haga en la casta que lo rodea y no en quienes más lo necesitan. No se puede jugar con la vida de los niños, como tampoco con la de los abuelos”.

Finalmente, advirtió que este tipo de decisiones ponen en riesgo a miles de familias que dependen del Garrahan como único espacio de contención y esperanza:“El presidente parece que no conoce lo que es el dolor de una familia que tiene a una persona con cáncer. Como médico y como persona repudio totalmente este accionar”.