Año nuevo, reglas nuevas: ¿Quiénes deben vacunarse y qué dosis ponerse este 2026?

Concluye el año 2025 y esto significa la reactivación del Calendario de vacunas y la aplicación de dosis para viajar de vacunas, pero Adriana Jure, Jefa del progrma de Inmunización de Salta explicó que: "hay cambios en el Calendario, y es que la vacuna Triple Viral, la segunda dosis envés de esperar al ingreso escolar, se va hacer a los 15 meses de edad.

Agregó que: "Hasta ahora la primera dosis se la da a los 12 meses y ahora la segunda será a los 15 meses, y esto rige para los chicos nacidos desde el 1° de Julio de 2024 en adelante, y todos los nacidos en el 2021 esperamos poderlos vacunar antes de que empiecen las clases".

La doctora, remarcó que con la vacunación: "Prevenimos enfermedades muy graves. La gente en la actulidad no concoen lo que era el sarampion gracias a la vacuna, antes las principales causa de internación en los hospitales pediátricos era el sarampión. No es solo manchitas y fiebre, puede tenre complicaciones".

Sobre otras vacunas Jure detalló: "Llegaron doble viral para adultos que son para sarampión y rubeola y van a llegar todas las de calendario. También van a llegar contra el Virus Sincicial respiratorio para embarazadas y que previene en el niño infecciones respiratorias como neumonía y broinquiolitis antes de los 6 meses de edad, es fundamental en las 32 semanas".

En relación a la vacuana contra al Dengue dijo : "No tenemos anunciado envíos y las recomendaciones son para los departamentos de riesgo, que es todo el Norte y Sur provincial, personas de 15 a 39 años, lo que se envió se agotó cuando tengamos nueva partida vamos a informar".

Habalando de la vacuna para la H3N2 dijo: "Las vacunas para la nueva temporada esperamos que lleguen en Marzo como es habitual pero al ser una vacuna que contenga específicamente la sepa esta puede demorar un poquito, es para adaptar la vacuna Disminuye las formas graves de la enfermedad. Por ahora están destinadas para personas de 6 meses a 24 meses de edad, mayores de 65 años y de 2 a 64 años, con factora de riesgo".

Por último recomendó por FM Profesional, vacunarse antes de viajar: "Las vacunas deben estar al día, las vacunas no se van de vacaciones Ahora empezamos con la vacunación de los chicos y chica nacidos en el 2021, no imporat si no cumplieron los 5 años aún y si nacieron en 2015 la de los adolescentes, esto a partir del 1° de enero".