Calor intenso antes de la Procesión del Milagro: Así estará el clima este finde

A poco de la Procesión y entrando en el triduo del Milagro, el Servicio Meteorológico anticipó un fin de semana con temperaturas elevadas en Salta, justo en la llegada de miles de peregrinos.

Edgardo Escobar, desde el área meteorológica, confirmó a InformateSalta que para este sábado se esperan máximas de entre 27 y 28 grados, con cielo mayormente despejado y viento del noreste por la tarde. El domingo, en tanto, se prevén condiciones similares, aunque con algo más de nubosidad, humedad elevada y una baja probabilidad de tormentas aisladas en zonas periféricas y de altura.

Ante este panorama, el Gobierno de la Provincia reiteró la importancia de extremar los cuidados frente al calor: