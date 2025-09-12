¿Sacar o no la basura? Así serán los servicios municipales por el fin de semana largo

Salta transita las horas más profundas de su fe sincera y característica, la cual refleja la devoción que se ha transmitido entre generaciones, al vivir nuevamente los cultos en honor al Señor y la Virgen del Milagro, experimentando las jornadas rumbo a renovar el pacto de fidelidad, cuando se concrete la 333° procesión con los santos patronos.

En ese contexto, desde la Municipalidad de Salta informaron cómo será el cronograma de servicios y atenciones previsto para el próximo lunes, siendo feriado por la procesión, lo cual involucrará modiciaciones en varios organismos. ¿Cuáles son esos cambios en las atenciones?

Centro Cívico Municipal: El CCM permanecerá cerrado, al igual que sus dependencias, retomando la atención normal el martes 16.

Basura: La Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos informa que la recolección domiciliaria de residuos será normal al igual que el servicio de barrido de calles.

Cementerios Municipales de la Santa Cruz y San Antonio de Padua: Estarán abiertos de 7 a 19 para visitas, pero la administración atenderá solo hasta las 13. Habrá guardias para sepelio.

Mercado San Miguel: El predio principal permanecerá cerrado, al igual que el anexo de Pasaje Miramar 433. En cambio, el Patio de las Empanadas, ubicado en San Martín e Islas Malvinas, abrirá en horario corrido de 10 a 00. También estarán en funcionamiento los espacios gastronómicos: el Mercadito Evita, en Leguizamón e Ibazeta, de 10 de la mañana a 00:30, y el Mercadito Gral. Belgrano, en 12 de octubre y Vicente López, de 8 a 13:30 y de 17 a 21:30.

Tránsito: La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial informó que todas sus dependencias permanecerán cerradas, mientras que parte del personal será afectado a los operativos previstos.

Hospital de Mascotas: Atenderá de 8 a 14 y solo urgencias. El Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla”, atenderá de 7 a 19. El Móvil de Castración no prestará servicio durante el feriado.

Emergencias: Desde la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana se hace saber que se atenderán los llamados que ingresen al 105 para emergencias, durante las 24 horas.

Sepelios: En cuanto a la Secretaría de Desarrollo Social, el servicio de Sepelios se brindará con normalidad. Los vecinos que necesiten de esta asistencia podrán comunicarse al 3874677258. El servicio incluye ataúd, capilla ardiente, retiro y traslado del cuerpo. El último adiós podrá ser en el domicilio o en la sala velatorio del municipio.