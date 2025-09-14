Piden circular con extrema precaución: Fuerte choque entre un auto y una traffic en la Ruta 68

Hace pocas horas se registró un grave siniestro vial en la Ruta 68, a la altura de Finca Las Moras, en Chicoana. Según las primeras informaciones, el hecho involucró la colisión entre un automóvil y una traffic.

En el lugar se desplegó un importante operativo con la presencia de la policía y los servicios de emergencia, mientras se intentan establecer las circunstancias que desencadenaron el choque.

Hasta el momento no trascendieron datos oficiales sobre el número de personas heridas ni el estado de los ocupantes de los vehículos que presentan importante daño en su carrocería.

Las autoridades reiteraron el pedido de circular con extrema precaución, ya que en esta época la ruta registra una intensa circulación vehicular y el paso de peregrinos rumbo a la Catedral de Salta, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

La investigación quedó a cargo de las autoridades competentes.