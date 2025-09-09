Fragmentos de meteoritos se incrustaron en vehículos en Chicoana

En la Quebrada de Escoipe en Chicoana, un grupo de estudiantes y docentes de geología participaban de una salida de campo cuando fueron sorprendidos por un fenómeno particular, fragmentos de meteoritos golpearon los vehículos en los que se movilizaban.

Con un cielo despejado en una mañana de sábado con un clima prometedor, no era de esperarse lo que sucedería, ya que al trasladarse en los vehículos sintieron como una lluvia de diminutas partículas impactaron sobre ellos rompiendo uno de los parabrisas.

No eran piedras sueltas de la banquina ni mucho menos otro vehículo que paso porque se encontraban solos, sino que tras analizar el material incrustado se dieron con la noticia que eran micrometeoritos, fragmentos de polvo cósmico.

“Es algo cotidiano que caigan partículas del espacio sobre la superficie del planeta. Lo que es extraordinario es poder ser testigos de un evento así” dijo el doctor en Geología Ricardo Alonso a El Tribuno, afirmando que se trata del primer caso de este tipo documentado en la provincia.

Estos objetos suelen caer del cielo, no es algo extraño, se presentan como las cocidas estrellas fugaces que alcanzan la tierra desintegradas, pueden provocar cráteres o mezclarse con la lluvia como el caso de los micrometeoritos.

“Fue todo muy rápido, como si nos tiraran una ráfaga de piedritas invisibles”.

Chicoana cuenta con un antecedente de fenómenos espaciales, ya que en los trigales cercanos a la ruta de acceso al pueblo se vieron los famosos agroglifos, dibujos geométricos que despertaron teorías desde fenómenos naturales a visitas de extraterrestres.