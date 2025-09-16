Cafayate: Mató a su esposa y se quitó la vida, sus hijos quedaron solos

En Cafayate tuvo lugar un hecho que estremeció a toda la comunidad, donde la muerte se presentó en una familia por mano de uno de sus integrantes.

Alrededor de las 17:30 hs. de ayer, un llamado al Sistema de Emergencias 911 alertó sobre un intento de suicidio, por lo que efectivos policiales se dirigieron al lugar constatando allí que una mujer había fallecido tras ser atacada y que un sujeto presentaba una herida de arma de fuego.

El sujeto fue trasladado de urgencia al Hospital de Cafayate donde ingresó al quirófano, pero cuando era derivado a la capital salteña falleció.

Según informó Diario InfoSalta, el sujeto, identificado como Omar Chachagua, habría sido quien asesinó a su esposa para luego quitarse la vida.

Surgen hipótesis alrededor del hecho, ya que algunas versiones de allegados a la familia dicen que “el hecho ocurrió tras una discusión”.

Si bien se lleva adelante una investigación judicial sobre el femicidio, tres niños quedaron huérfanos.