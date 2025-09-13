Mató a una mujer en una cita sexual, abandonó el cuerpo frente a su casa y se fue a trabajar

Un hombre de 29 años confesó el femicidio de una mujer de 19 años en la localidad brasileña de Ubá. Fue detenido tras el hallazgo del cuerpo de la víctima, cubierto de moretones y envuelto en una manta, frente al portón de su casa el lunes por la mañana.

La víctima fue identificada como Ana Clara Garcia Veloso, una joven trabajadora sexual, y el femicida como Jonathan Martins. Un video grabado por cámaras de seguridad los muestran caminando juntos por la calle.

Según informó la Policía, el acusado declaró que mató a Ana Clara después de una discusión por el pago de un servicio sexual que habían acordado a través de una aplicación.

El crimen y la confesión del acusado

Según el comisario Giovane Rodrigues de Faria Dantas, la joven estaba de paso por la ciudad y solía agendar encuentros por apps. Había alquilado una suite a una vecina, quien ya declaró ante la policía, al igual que un vecino del acusado y el dueño del inmueble donde vivía Jonathan.

El propio Jonathan, que permanece detenido en el presidio de Ubá, admitió en su declaración que el acuerdo era pagarle 700 reales (130 dólares) a Ana Clara, pero quiso abonar el encuentro sexual en cuotas, lo que desató la pelea fatal.

Según la policía, el hombre actuó con una frialdad desconcertante. “Llamó la atención del equipo policial que el sospechoso, después de cometer el crimen y dejar el cuerpo en la puerta de su casa, siguió su rutina normalmente y se fue a trabajar”, detalló el comisario Dantas.

El informe forense y las pruebas recolectadas están en análisis, y la investigación podría cerrarse la próxima semana. Para la policía, se trata de un femicidio, ya que el crimen estuvo vinculado a la condición de mujer de la víctima.

La mujer dijo que el acusado le daba miedo: “Si muero...”.

En mensajes enviados a una amiga horas antes de ser asesinada, Ana Clara García Veloso, expresó su miedo a encontrarse con Martins: “Tiene fetiches muy locos, pero me ofreció 700 reales, así que me voy. Si muero...”, escribió.

El acusado, bajo sospecha por otros delitos

Tras la difusión del caso, surgieron nuevas denuncias contra Jonathan Martins. Dos mujeres lo reconocieron y ya declararon ante la policía. Una de ellas, de 16 años, contó que tenía una relación con el acusado. La otra, de 36, denunció que sufrió acoso sexual: Jonathan le ofreció dinero y la amenazó cuando ella se negó.

Según la policía, Jonathan es oriundo de Volta Redonda (Río de Janeiro) y llegó al estado de Minas Gerais tras ser señalado como autor de un homicidio en junio en su ciudad natal. “Es sospechoso de matar a una mujer en Volta Redonda y fue apuntado por la familia y el crimen organizado de allá, lo que indica que vino huyendo a Minas Gerais. Estamos en contacto con la Policía Civil de Río de Janeiro”, explicó el funcionario.

La investigación sigue abierta

La policía continúa reuniendo pruebas y tomando testimonios para esclarecer todos los hechos vinculados a Jonathan Martins. El caso conmocionó a la ciudad de Ubá y reavivó el reclamo por justicia y protección para las mujeres. /TN