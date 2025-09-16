Millonario robo en J. V. González: Detienen a un sospechoso y recuperan parte del botín

Justicia16/09/2025
millonario robo
Foto Ilustrativa

La Fiscalía Penal de Joaquín V. González imputó a un hombre de 25 años por el robo de una suma cercana a los 6 millones de pesos a un local comercial.

Tras las tareas investigativas, la Policía logró detener al sospechoso en la vía pública y recuperar parte del dinero sustraído.

El hecho se descubrió luego de que el dueño del comercio denunciara que personas desconocidas violentaron una de las puertas de acceso a su local y se apoderaron del millonario botín que había dejado en el interior.

La fiscal María Celeste García Pisacic imputó de forma provisional al detenido por el delito de robo y solicitó que se mantenga su detención, mientras la investigación continúa para esclarecer completamente el caso.

