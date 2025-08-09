Sáenz acompañó a Joaquín V. González en la celebración de su patrono

La comunidad de González vivió este viernes una jornada cargada de fe, tradición y encuentro en honor a su patrono, Santo Domingo de Guzmán. El gobernador Gustavo Sáenz, junto al intendente Juan Domingo Aguirre y el ministro de Infraestructura Sergio Camacho, acompañó a los vecinos en esta fecha que reafirma la identidad e historia local.

La celebración religiosa, presidida por monseñor Mario Antonio Cargnello, incluyó una procesión por las calles principales con la imagen del Santo, portada por devotos y vecinos. Participaron sacerdotes, autoridades y numerosos feligreses, quienes se congregaron para rendir homenaje y renovar la devoción popular.

El gobernador Sáenz destacó la importancia de preservar las tradiciones como parte del patrimonio cultural y espiritual de la región, subrayando el valor de mantener viva la fe y las costumbres que fortalecen el sentido de pertenencia.

La fiesta patronal también contó con actividades culturales, ferias artesanales y propuestas gastronómicas. En virtud de la Ordenanza N° 24/11, cada 8 de agosto es feriado municipal en Joaquín V. González, medida que permite la participación plena de vecinos y trabajadores, tanto del ámbito público como privado, en las celebraciones religiosas y sociales.

La jornada reunió además a autoridades de localidades vecinas, entre ellas el intendente de Las Lajitas, Fernando Alabi, legisladores provinciales y representantes de instituciones locales.