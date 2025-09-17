El campo no ve una señal que las retenciones bajen nuevamente

El proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei incluye una proyección de crecimiento del 22,8% en la recaudación por derechos de exportación, un dato que encendió las alertas en el sector agropecuario.

Aunque en el campo no creen que el Gobierno esté dispuesto a subir las alícuotas, consideran que la estimación marca una señal: el año próximo no habrá nuevas bajas en las retenciones. Para los productores, el incremento podría explicarse por un mayor volumen exportado, una suba en los precios internacionales o la variación del tipo de cambio.

El anuncio llegó en un contexto complejo. Tras la última suba del dólar, lejos de dinamizar la liquidación, las ventas se frenaron y los exportadores optaron por esperar un panorama más claro.

La proyección llamó la atención porque este año el ministro de Economía, Luis Caputo, aplicó una reducción en las alícuotas de los principales productos exportables. “La lectura es que no tienen previsto bajarlas”, coincidieron fuentes del agro y del sector exportador.

Desde la Sociedad Rural remarcaron la necesidad de previsibilidad: “Sería importante tener un programa de baja establecido para que el productor pueda trabajar con certezas. Esa mayor recaudación puede llegar por cantidades exportadas, precios internacionales o tipo de cambio, pero no por suba de alícuotas”.

Por su parte, el economista Luis Secco calificó las proyecciones macroeconómicas del Presupuesto como “cuanto menos voluntaristas”.

En la misma línea, el consultor agropecuario Javier Preciado Patiño sostuvo que “no hay que tomar demasiado en serio las proyecciones que hace el Presupuesto. El tema de las retenciones está ahí para cerrar los números, lo que el Gobierno demostró en estos dos años es que la cuestión responde a la necesidad política o económica de cada momento”, señaló en diálogo con Ámbito.