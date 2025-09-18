El IPV presentó un proyecto para impulsar el desarrollo urbano en Cerrillos

La presidenta del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), Laura Caballero, anunció la presentación de un ambicioso proyecto para construir 2.500 unidades habitacionales en la zona sur de la ciudad, con el objetivo de dar respuesta a la creciente demanda habitacional y la falta de suelo urbano.

Caballero explicó que se trata de un desarrollo integral con enfoque económico y dotación de servicios, pensado para atender necesidades actuales y futuras de la población.

La titular del IPV precisó que el proyecto se desarrollará sobre 41 hectáreas ubicadas dentro del municipio de Cerrillos, en tierras que quedaron disponibles tras la construcción de la nueva autopista.

“Queremos consolidar un polo de desarrollo urbano que combine viviendas, infraestructura y servicios en un área estratégica de Cerrillos”, señaló Caballero, quien agregó que esta iniciativa retoma una propuesta ya presentada en gestiones anteriores ante Nación.

El plan busca articular vivienda y planificación urbana, apuntando a mejorar la calidad de vida de miles de familias salteñas y generar un ordenamiento territorial sostenible en la zona sur.