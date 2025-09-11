Provincia proyecta un nuevo barrio de 2.500 casas en terrenos del INTA

Tras ser oficial la desafectación de 41 hectáreas del INTA en Cerrillos, el IPV (Instituto Provincial de Vivienda) podría construir viviendas en el lugar.

Laura Caballero, titular del Instituto adelantó esto, al declarar que consiguieron el permiso para empezar los estudios y análisis del espacio con un compromiso de compra.

En diálogo con FM Profesional, explicó que, a través de gestiones del Gobernador, se logró que la provincia tenga el permiso de uso precario para empezar los estudios y análisis de las 41 hectáreas.

Aclaró que no se trata de una cesión de las tierras: “Nación no nos está dando las tierras para construir, nos las está cobrando, la inversión es netamente de la Provincia”.

Sobre el proyecto urbanístico para los terrenos del INTA comentó que se tratarían de 2.500 unidades de vivienda para construir en varias etapas.

“Nos reunimos con autoridades de Cerrillos para ver cómo vamos a trabajar en este polo de desarrollo teniendo en cuenta que tiene que ser superador para toda la zona”, finalizó Caballero.