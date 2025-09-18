Detienen a tres bolivianos que transportaban droga oculta desde Cafayate

Tres ciudadanos bolivianos fueron detenidos en la provincia de Tucumán con un cargamento de 43 kilos de cocaína que transportaban en dos vehículos, una camioneta y un auto que oficiaba de "puntero", que habían partido desde la ciudad salteña de Cafayate y tenían como destino la localidad de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires.

¿Cuáles son los detalles? La captura se logró con un operativo, a cargo de Gendarmería Nacional, que se llevó a cabo en el departamento de Tafí del Valle, sobre la Ruta Nacional 40. Allí, efectivos de la Sección Monteros del Escuadrón Núcleo Aguilares interceptaron los dos vehículos: un Citroën C4 que iba por delante, y una camioneta Fiat Toro, que era la que transportaba la droga.

Según indica el sitio Infobae, durante la inspección de la camioneta, los gendarmes notaron varios indicios sospechosos, como tornillos removidos, un fuerte olor a pegamento y anomalías en la carrocería. Esto los llevó a sospechar que había un compartimento oculto en el vehículo.

Con la ayuda de un escáner móvil, los uniformados descubrieron 41 paquetes rectangulares envueltos en cinta color ocre, que contenían una sustancia blanca. Tras las pruebas de campo, se confirmó que se trataba de cocaína.

El pesaje final arrojó un total de 43 kilos 870 gramos de cocaína y 265 gramos de hojas de coca. Además de la droga, se incautaron 2.258.000 pesos argentinos, 2.301 dólares y 1.130 bolivianos, así como los vehículos y varios teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

El Juzgado Federal N°1 de Tucumán ordenó la detención de los tres ciudadanos bolivianos, quienes fueron imputados por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. La investigación continúa para desarticular la red de narcotráfico que operaba entre el norte argentino y el conurbano bonaerense.