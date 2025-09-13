Karina hizo "hombrito" con Martín Menem en el Aeropuerto de Tucumán y fue tendencia

Karina Milei hizo "hombrito" con Martín Menem en el preembarque del aeropuerto de Tucumán y fue tendencia en las redes, que se sorprendieron por la escena de intimidad que mostró la hermana del presidente en público.

Karina llegó a la provincia norteña en medio del escándalo de las coimas en la Andis que se agravó con la declaración testimonial de Fernando Cerimedo.

Allí, mediante un discurso muy breve lanzó la campaña nacional de La Libertad Avanza junto al presidente de la Cámara de Diputados, otro de los apuntados por el caso de las coimas.

En las redes fue tendencia la foto que se viralizó en la que Karina duerme acurrucada a Menem mientras esperan el avión en el aeropuerto de Tucumán.

"En momentos donde la paranoia y la desconfianza divide a los principales actores del gobierno, la foto confirma una cercanía más que política entre Karina y Menem, que hace suponer que no lo va a entregar por el escándalo que destapó Diego Spagnuolo", señaló el sitio La Política Online.

Según LPO, "el Presidente no se anima a pedirle a su hermana que eche a Lule Menem y a su primo y por eso les pidió como un favor a sus periodistas amigos para que salgan a instalar la caída de los riojanos".

"En la noche de la derrota, Martín Menem recibió el destrato público del propio Milei, que saludó a todos los ministros y funcionarios con un beso y/o un abrazo y al riojano sólo le estiró una mano fría y desinteresada", señala el sitio.