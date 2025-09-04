Gendarmería encontró 417 kilos de cocaína escondida en neumáticos

La Gendarmería Nacional desarticuló una organización criminal que pretendía trasladar más de 417 kilos de cocaína ocultos en ruedas de camión, en un operativo que se extendió durante tres meses de investigación. El cargamento fue descubierto sobre la Ruta Nacional Nº 34, cuando era transportado desde Salta hacia Santiago del Estero

Según las pesquisas, la logística delictiva se organizaba de la siguiente manera: una camioneta ingresaba la droga al territorio, un vehículo “puntero” advertía sobre controles y, finalmente, un camión transportaba el estupefaciente oculto en sus neumáticos. Gracias a un can detector de narcóticos, los gendarmes localizaron la sustancia en siete ruedas (dual y de auxilio), las cuales fueron abiertas en presencia de testigos. Las pruebas confirmaron un total de 417 kilos y 715 gramos de cocaína.

El operativo fue realizado en conjunto entre la Sección de Investigaciones Antidrogas “Aguaray”, los Escuadrones 54 “Aguaray”, 52 “Tartagal”, y las Secciones “Senda Hachada” y “Embarcación”. En el marco del procedimiento, fueron detenidas inicialmente siete personas; luego, durante los registros domiciliarios, se detuvo a una persona más, elevando el total a ocho implicados

Los allanamientos se realizaron en cuatro domicilios de Salta (dos en Salvador Mazza, uno en General Mosconi y otro en Joaquín V. González) y tres en la localidad santiagueña de Quimilí. Se incautaron una camioneta, un revólver, municiones, un teléfono satelital, dos radios Handy, seis teléfonos celulares y diversa documentación de relevancia para la causa

Este operativo se suma a un antecedente ocurrido en mayo, cuando se secuestraron 425 kilos de cocaína en una gomería abandonada con modalidad similar, en el que también estaban implicados los detenidos actuales