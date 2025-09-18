Tras el femicidio, mujeres marcharon por las calles de Cafayate reclamando justicia

En medio de la conmoción que vivió Cafayate, fue en las últimas horas cuando mujeres marcharon por las calles de esa ciudad, demandando justicia tras el femicidio de una mujer de 36 años, herida con un arma de fuego, con el sospechoso hospitalizado tras herirse intentando quitarse la vida.

El medio Un Nuevo Día compartió las imágenes de la marcha que tuvo lugar en la noche de este martes cuando un nutrido grupo de mujeres se desplazó por varias calles de la ciudad calchaquí, pidiendo que el caso no quede impune.

La movilización pasó por las principales calles cafayateñas, llegando hasta la plaza central, con la columna de mujeres portando carteles y pancartas. “No sean indiferentes, matan a mujeres en la cara de la gente”, vociferaban las participantes en sus cánticos.

Cabe recordar que la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, tomó intervención ante el reporte del deceso de la mujer, ocurrido a principios de la semana, disponiendo todas las medidas de rigor, tendientes a esclarecer lo sucedido.

Mientras tanto, el sospechoso, quien es la expareja de la mujer, con quien tiene hijos en común, permanece hospitalizado con pronóstico reservado, luego de que habría intentado atentar contra su vida tras el eventual ataque.

Entre las hipótesis alrededor del hecho, versiones de allegados dicen que “el hecho ocurrió tras una discusión”.