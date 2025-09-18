Escapes libres en Orán: "Pagan la multa y a los pocos días vuelven a cometer la misma infracción"

Uno de los problemas que todos los municipios intentan resolver o disminuir en nuestro provincia es la taza de siniestralidad y también la de infracciones de tránsito.

Desde hace algunos años fue creciendo una práctica "ilegal" y peligrosa, en mano de motociclistas de todas las edades, pero en su mayoría jóvenes, que además modifican los escapes causando ruidos molestos en la comunidad.

En Orán, el uso de escape libre está regulado y el uso del mismo es motivo de multa como así también del secuestro del motovehículo por parte de tránsito, pero a pesar de esta regulación y el trabajo del sector, la gente sigue violando la norma.

Esta situación antes expuesta, fue advertida por el Gerente de Tránsito de Orán, Marcelo Castelli, quien en dialogo con Ciudad Online dijo que “Todos los días trabajamos para controlar a quienes tienen el escape libre en su moto, desgraciadamente es un tema de nunca acabar en la ciudad. A esto debemos agregarle el tema de aquellos que hacen los famosos “willy” maniobra que pone en riesgo no solo su vida sino también la de los vecinos".

El Gerente ironizó sobre la actitud de la gente que infringe, paga y vuelve a ser multado “Parece que a los vecinos les encanta ir al Juzgado de Faltas porque les secuestramos las motos, van pagan la multa y a los pocos días vuelven a cometer la misma infracción y la historia se repite. Nuestro objetivo de trabajo es bajar la siniestralidad en las calles y que disminuyan las infracciones también”.

Por último Castelli detallo que “Por semana aproximadamente secuestramos unas 6 motos con escapes libres, hacemos controles en los talleres, hemos hablado con los dueños de los negocios donde venden estos elementos pero hoy a través de internet compran lo mismo el elementos".

Advirtió que seguirán trabajando ya que: "nuestro compromiso es mejorar y ordenar el tránsito en Orán. Los vecinos que quieran denunciar está situación pueden comunicarse al 3878 432511”.





