Multas, secuestros y suspensión de licencias por escapes libres en Salta

El Senado provincial analiza un proyecto sobre ruidos molestos emitidos por vehículos en la provincia de Salta, el cual tiene como objetivo evitar el uso de caños de escape nocivos.

El senador Enrique Cornejo, uno de los impulsores de esta iniciativa, informó sobre la visita de integrantes de la comunidad TEA y profesionales del Colegio de Fonoaudiólogos para obtener el asesoramiento y compartir los principios de este proyecto.

Explicó que buscan crear un marco normativo que en el ámbito de la provincia prohíba el uso de escapes libres y todo dispositivo que se utilizan diariamente que afectan a la tranquilidad y generan contaminación sonora.

En diálogo con Somos Noticias informó que este proyecto permitiría dotar de facultades a la Policía de Salta en el área de Seguridad Vial ante estos hechos, por lo que quien utilice estos dispositivos será susceptible de sanciones, como el secuestro del automotor sea moto o auto, una sanción económica y la suspensión de la licencia de conducir, entre otros.

“Tenemos que buscar modificar los hábitos de este grupo de ciudadanos que entienden que eso está bien, cuando sabemos que es algo totalmente negativo”.

El uso de campañas de concientización de promoción y prevención es importante, algo que también señalaron desde el Colegio de Fonoaudiólogos: “Era necesaria nuestra intervención para dar la apreciación profesional en lo que es daños que producen los ruidos a nivel auditivo” dijo la vicepresidenta de la institución, Andrea Vilte.

Por su parte la secretaria del Colegio, Mariana del Barco, señaló lo perjudicial que puede ser un ruido breve e intenso como en estos dispositivos de golpe que afecta las células del oído interno provocando pérdida de audición.

“Es importante este tipo de proyecto para que tengamos una ciudad libre de ruido, también por las personas con autismo y los animales, pero por el daño que nos provoca a todos como población” comentó.

“En escala de ruido, un escape libre está arriba de los 80 dB, nosotros estamos capacitados para percibir 50, 60 dB”.

Uso de auriculares

Otra problemática que plantean desde el Colegio de Fonoaudiólogos es el uso prolongado de auriculares sobre todo en adolescentes, ya que esta exposición en cuanto a cantidad de estímulo, volumen y tiempo producen daños irreversibles: “Hablamos de la importancia propuesta de la promoción y prevención en cuanto al daño auditivo que hoy existe” concluyeron.