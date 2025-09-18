Libertadores: Estudiantes visita a Flamengo en el Maracaná por los cuartos de final

Estudiantes de La Plata afronta esta noche un desafío mayúsculo: enfrentar al poderoso Flamengo en el histórico Maracaná, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El partido se jugará desde las 21:30, con televisación de Fox Sports y Disney+. El colombiano Andrés Rojas será el árbitro principal, acompañado por su compatriota Nicolás Gallo en el VAR.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez llega con la ilusión intacta tras una campaña sólida en el certamen continental. El “Pincha” se quedó con el primer lugar de su grupo, dejando atrás al último campeón, Botafogo, y en octavos de final eliminó a Cerro Porteño con un ajustado 1-0 en el global.

En el torneo local, sin embargo, Estudiantes muestra una cara distinta: tres derrotas en las últimas cuatro fechas del Clausura lo relegaron al séptimo puesto en la Zona A, lo que refleja un presente irregular que contrasta con su andar copero.

Enfrente tendrá a un Flamengo plagado de figuras, candidato natural a la corona y con la presión de hacer valer su localía. La serie se definirá la próxima semana en La Plata, donde el Pincha buscará cerrar con su gente el sueño de volver a meterse en una semifinal de Copa Libertadores.

Hasta la fecha, Estudiantes y Flamengo solo se han visto las caras dos veces en el mítico Maracaná, ambas por la Supercopa Libertadores.

, en los octavos de final, cuando el equipo brasileño dirigido por Carlinho se impuso con autoridad por 3-0 al conjunto platense de Roberto Ávalos. Aquella noche, Luis Henrique abrió el marcador apenas a los 5 minutos de juego, Renato Gaúcho amplió la ventaja a los 72’ y, cerca del final, Bebeto selló la goleada a los 88’. El segundo cruce llegó en 1994, también en octavos de final. En esa ocasión, el Estudiantes de Miguel Ángel Russo logró resistir los embates del poderoso Flamengo de Carlinho y se llevó un empate 0-0 que quedó grabado como una de las gestas defensivas del Pincha en tierras brasileñas.

Así, el historial en el Maracaná marca una derrota y un empate para los platenses, que este martes buscarán quebrar la racha y escribir una nueva página en la historia grande de la Copa Libertadores.