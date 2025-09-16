Racing aprovechó el hombre de más y pegó primero en la serie ante Vélez

Racing derrotó 1-0 a Vélez en el José Amalfitani, por la ida de los cuartos de final de la Conmebol Libertadores.

Maravilla Martínez anotó el único tanto de la tarde noche de Liniers, repleta de polémicas sobre el arbitraje de Wilton Sampaio y con mucha participación del VAR.

En el final del primer tiempo fue expulsado Lisandro Magallán por doble amonestación tras un durísimo planchazo contra Juan Nardoni.

Maravilla Martínez abrió la cuenta en el complemento y luego el VAR ayudó a Sampaio en dos ocasiones.

"Maravilla Martínez"



Porque fue el autor del gol de Racing en la victoria 1-0 ante Vélez por la Libertadores.pic.twitter.com/uiphU16djr — Es Tendencia AR (@EsTendenciaAR) September 17, 2025

Primero le anuló un gol a Quiros, de Vélez, porque la pelota salió en un tiro de esquina y luego el brasileño anuló la tarjeta roja que le había sacado a Juan Nardoni al ver la jugada en el monitor.

⚠️❌ EL GOL ANULADO A VÉLEZ PORQUE LA PELOTA SALIÓ EN EL TIRO DE ESQUINA.pic.twitter.com/ZGyCZ1ZRUT — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 16, 2025

El Fortín lo buscó hasta el final aunque no tuvo éxito.

La revancha será el próximo martes en el Cilindro de Avellaneda, donde no podrán estar ni Marcos Rojo ni Lisandro Magallán.