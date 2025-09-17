Pese a la reacción, River cayó ante Palmeiras en el Monumental y define la serie de cuartos en Brasil

River Plate pierde ante Palmeiras de Brasil, por 2 a 1, tras el segundo tiempo del encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

El equipo brasileño abrió el marcador por intermedio del defensor paraguayo Gustavo Gómez, a los 5 minutos, y lo amplió con gol de Vitor Roque, a los 40, tras una gran asistencia del argentino José Manuel López.

Ya en el complemento, el Millonario descontó con tanto de Lucas Martínez Quarta, a los 43 minutos.