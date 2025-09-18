El Senado rechazó el veto de Milei al proyecto de los ATN para las provincias

El Senado rechazó este jueves el veto presidencial al proyecto que establece la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), asestando un nuevo revés al gobierno de Javier Milei. La votación terminó con 59 votos afirmativos, 9 negativos y 3 abstenciones.

La abrumadora mayoría se conformó con votos de todo el interbloque peronista, junto con sectores de la UCR, el PRO y representantes provinciales.

Pese a los intentos de recomponer el vínculo con los gobernadores tras la ruptura de junio en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el traspié electoral en la provincia de Buenos Aires, la Casa Rosada no pudo frenar el rechazo en la Cámara alta.

En la Cámara de Diputados se vislumbra el próximo escenario de negociación entre el Gobierno y las provincias, donde Milei confía en un terreno menos hostil, aunque con antecedentes de derrotas y victorias ajustadas como la ratificación del veto al paquete jubilatorio.

Para los mandatarios provinciales, la Cámara baja se presenta como un espacio para negociar con más discreción apoyos, rechazos o ausencias. La semana pasada se concretaron varios giros de ATN bajo compromisos previos, en medio del debate por la norma.

Como dato llamativo, el rechazo al veto en el Senado obtuvo más adhesiones que la media sanción original del 10 de julio pasado, cuando el proyecto había sido aprobado con 56 votos afirmativos.