Javier Milei, autocrítico: "En el plano político hoy hemos tenido una clara derrota"

El Presidente salió a reconocer los resultados electorales de los comicios en la provincia de Buenos Aires, en los que La Libertad Avanza cosechó un 33,84%. Ratificó el rumbo de gestión.



El presidente Javier Milei reconoció este domingo la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires por más de 10 puntos contra el peronismo. "En el plano político hemos tenido una clara derrota, hay que aceptar el resultado", dijo en el inicio de su discurso desde el búnker de La Libertad Avanza.

Milei reconoció la derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. "Hoy hemos tenido una clara derrota", admitió el presidente, y llamó a aceptar los resultados como primer paso para reconstruir. "Si alguien quiere salir adelante, lo primero que hay que hacer es aceptar los resultados. Y hoy no han sido positivos", expresó.

A pesar del revés electoral, Milei ratificó el rumbo de su gobierno. "Vamos a seguir defendiendo con firmeza el equilibrio fiscal, la restricción monetaria y el esquema cambiario", aseguró. También mencionó que se mantendrán las políticas de desregulación, capital humano, seguridad, justicia y defensa, y reafirmó su alineamiento internacional: "Vamos a continuar estando del lado del bien en el mundo".

Milei cerró con un mensaje enfático: "No estamos dispuestos a ceder en un modelo que hizo crecer la economía al 7% en el primer semestre y sacó a 12 millones de personas de la pobreza". Reconoció errores políticos y prometió corregirlos de cara a octubre. Hacia el final, citó Winston Churchill: "El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal. Lo que cuenta es el coraje para continuar", dijo, y concluyó con su habitual arenga: "¡Viva la libertad, carajo!"