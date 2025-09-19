Incendio en el Campo Militar: Se consumieron 90 hectáreas

Un incendio de grandes dimensiones afectó al predio del Campo Militar en la ciudad de Salta, donde las llamas consumieron un total de 90 hectáreas de pastizales.

Gracias a un amplio operativo coordinado por Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y el Ejército Argentino, los focos ígneos fueron finalmente controlados sin que se registraran heridos ni daños en viviendas.

Las tareas comenzaron ayer en horas de la tarde, cuando brigadistas forestales, dotaciones de bomberos y personal militar desplegaron equipos en distintos sectores del predio castrense. El trabajo contó además con el apoyo de Aguas del Norte para el abastecimiento de las autobombas.

Una vez sofocadas las llamas, las autoridades realizaron un relevamiento de la zona y verificaron las tareas de remoción de cenizas y enfriamiento para evitar reinicios.

Desde Defensa Civil reiteraron a la comunidad la recomendación de no realizar quemas de pastizales, residuos, hojas o restos de poda, así como evitar arrojar colillas de cigarrillos en espacios abiertos. Ante cualquier emergencia, se recuerda comunicarse al 911.