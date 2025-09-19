¿Perdiste a tu perro en el Milagro? Mirá las fotos de los rescatados

La celebración del Milagro en Salta dejó también una situación preocupante: decenas de perros se extraviaron durante las jornadas de peregrinación y muchos de ellos fueron rescatados por el Centro de Adopciones Nicolás Mancilla.

En total, ingresaron más de 30 animales, aunque gracias a la difusión y al trabajo de identificación varios ya volvieron a sus hogares. Sin embargo, todavía 18 perritos permanecen en el centro, a la espera de reencontrarse con sus familias.

Desde la institución explicaron que la mayoría de los animales llegó sin castrar: el 80% no estaba esterilizado, lo que aumenta las posibilidades de vagabundeo y accidentes. Por eso, además del cuidado diario, se los casa, vacuna y desparasita, garantizando que puedan regresar en mejores condiciones de salud.

El llamado es claro: si perdiste a tu mascota durante el Milagro o reconocés a alguno de los perros que esperan en el centro, comunicate de inmediato. Cada uno de ellos sigue esperando con ansias volver a casa.