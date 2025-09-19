Con la obra del río Vaqueros, La Caldera confía en un buen verano y la visita de turistas

La Caldera se prepara para la temporada de verano con optimismo y la expectativa de recibir a más turistas, una proyección que se fortalece con el avance de las obras del nuevo puente sobre el río Vaqueros, una infraestructura clave que mejorará la conectividad y el acceso a la localidad.

El intendente de La Caldera, Diego Sumbay, confirmó por FM Aries que la construcción del nuevo puente está progresando de forma favorable. “La empresa nos informó que llegarán con la base de la estructura antes de las precipitaciones, lo que permitirá continuar luego con el montaje”, explicó, anticipando que los trabajos no se detendrán en la época de lluvias.

Además de las obras en el puente, el municipio busca fortalecer su oferta de atractivos para el verano. En este sentido, Sumbay adelantó que la pileta del camping Quitilipi se habilitará en noviembre, después de las fiestas patronales. “Hay gente que busca disfrutar tanto del río como de la pileta, queremos ofrecer distintas opciones para quienes eligen La Caldera como destino”, afirmó el jefe comunal.

Respecto a la temporada pasada, Sumbay reconoció que el invierno fue más flojo de lo esperado para el sector turístico de la provincia. “Los prestadores de cabañas, gastronomía y actividades nos comentaron que estuvo floja la temporada”, señaló, manifestando la esperanza de que la próxima temporada de verano impulse la economía local.

El intendente subrayó la importancia de la reactivación turística, ya que “genera movimiento económico local y empleo para los pobladores”. La Caldera es uno de los destinos más tradicionales del área metropolitana, atrayendo a visitantes por sus atractivos naturales como el dique Campo Alegre y sus espacios de recreación.

“Es una salida tradicional para los vecinos de Salta Capital y alrededores, queremos que este verano vuelva a ser una temporada alta”, expresó Sumbay, mostrando el optimismo de los prestadores turísticos de la zona.