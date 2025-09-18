¡A festejar! Campings de La Caldera se preparan para recibir a estudiantes por su día

Con la llegada de la primavera, los campings Santa Mónica y Quitilipi, en el municipio de La Caldera, se preparan para recibir a estudiantes y familias que deseen celebrar el Día del Estudiante y el arribo de la nueva estación este fin de semana. ¿Cuáles son los detalles?

Según información compartida por el municipio caldereño, los predios ubicados en la avenida Roberto Romero s/n, abrirán sus puertas ambos días, sábado 20 y domingo 21, en un horario corrido de 9:00 a 20:00, invitando a los jóvenes a disfrutar de una jornada al aire libre, con amigos y en familia.

Para una mayor comodidad de los asistentes, los campings cuentan con amplios espacios verdes y asadores disponibles para quienes deseen pasar el día y disfrutar de un asado.

¿Y en cuanto a costos? El acceso a los campings tendrá un costo de $2.000 por persona, a lo que se suma un valor de $2.000 por carpa y $2.000 por vehículo.

Junto con el anuncio, desde la municipalidad de La Caldera se han establecido una serie de reglas para garantizar un festejo seguro y en paz. Entre ellas, estaraá prohibido el ingreso con bebidas alcohólicas en los campings mencionados.

Además, se ha dispuesto que no estará permitido acampar durante la noche, por lo que los asistentes deberán retirarse de los predios una vez finalizado el horario de cierre. La medida busca asegurar el orden y la seguridad de todos los visitantes.