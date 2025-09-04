Con cuatro carriles, puentes y canal antiinundaciones: Así será la autopista del Valle de Lerma

El Gobierno de Salta anunció el inicio de la construcción de la autopista del Valle de Lerma, una obra clave que unirá la Circunvalación Oeste con Cerrillos, La Merced y El Carril.

El ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, en diálogo con Sin Vueltas, el programa de InformateSalta, explicó que el proyecto contempla cuatro carriles, más de cinco puentes y un canal de 12 kilómetros para evitar inundaciones en la zona.

“Será una autopista de cuatro carriles, con control de acceso y más de cinco puentes; no habrá cruces a nivel, sino nudos que aseguran mayor seguridad vial”

En la oportunidad, precisó que la obra tendrá un plazo de ejecución de 36 meses y se realizará bajo financiamiento privado con licitación pública, con un presupuesto inicial de 170 mil millones de pesos.

Entre algunos de los beneficios, comentó que la autopista permitirá reducir hasta 50 minutos el viaje hacia Cafayate y 40 minutos el trayecto hacia el dique Cabra Corral.

Además de mejorar la conectividad vial, la obra busca resolver un problema histórico: las inundaciones que cada verano dejan cortada la ruta nacional 68. El canal que acompañará el trazado beneficiará a Cerrillos, La Merced y Rosario de Lerma.

"Estamos hablando de dos obras en una: una autopista moderna con cruces seguros y, al mismo tiempo, una solución definitiva a las inundaciones”

Por otro lado, remarcó el impacto positivo en el turismo y la producción. “El impacto será muy grande tanto para el turismo como para la producción, especialmente en la zona tabacalera”, comentó.

El funcionario aseguró que el proyecto forma parte de una política de Estado que apunta a integrar todo el Valle de Lerma, con la mirada puesta en llegar hasta Coronel Moldes en una segunda etapa.

Finalmente, subrayó el impacto social: “Esto no solo es conectividad, es acercar la salud, la educación, el trabajo y el turismo. El Gran Salta necesita crecer y este es el camino para hacerlo de manera planificada”.