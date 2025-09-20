Camionero fue multado por transportar casi 200 kilos de producto forestal ilegal oculto entre bolsas de granos

Camionero fue multado por transportar casi 200 kilos de producto forestal ilegal oculto entre bolsas de granosPoliciales20/09/2025InformateSalta
Fue en el marco de un control vehicular en ruta provincial 5 km 105. Una persona fue infraccionada. Intervino la Fiscalía Penal local.
La Policía Rural y Ambiental de Las Lajitas infraccionó a un hombre por transportar carbón vegetal sin la documentación exigida. El procedimiento se registró este medio día durante un control vehicular implantado en ruta provincial 5 altura de Río del Valle.
Retuvieron un camión con acoplado y secuestraron su cargamento, tratándose de 192 kilos de producto forestal, que se encontraba oculto entre otras bolsas de granos.
Intervino la Fiscalía Penal de Las Lajitas y Juzgado de Garantías de Joaquín V. González.
Te puede interesar
Detienen a un hombre de 39 años y secuestran más de 200 dosis de cocaína
InformateSaltaPoliciales20/09/2025
Lo más visto