Camionero fue multado por transportar casi 200 kilos de producto forestal ilegal oculto entre bolsas de granos

Fue en el marco de un control vehicular en ruta provincial 5 km 105. Una persona fue infraccionada. Intervino la Fiscalía Penal local.

La Policía Rural y Ambiental de Las Lajitas infraccionó a un hombre por transportar carbón vegetal sin la documentación exigida. El procedimiento se registró este medio día durante un control vehicular implantado en ruta provincial 5 altura de Río del Valle.

Retuvieron un camión con acoplado y secuestraron su cargamento, tratándose de 192 kilos de producto forestal, que se encontraba oculto entre otras bolsas de granos.

Intervino la Fiscalía Penal de Las Lajitas y Juzgado de Garantías de Joaquín V. González.