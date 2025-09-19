El Senado Nacional aprobó la Ley Nicolás y se amplió el control neonatal

Nacional19/09/2025
senado

En una sesión marcada por el rechazo al veto presidencial sobre los Aportes del Tesoro Nacional, el Senado sancionó la Ley de Calidad y Seguridad del Paciente, conocida como “Ley Nicolás”, con 69 votos a favor y 1 en contra. La norma busca reducir riesgos en los procedimientos sanitarios, garantizar información al paciente y fijar estándares de trabajo para el personal de salud.

La ley lleva el nombre de Nicolás Deanna, joven que falleció en 2017 por una meningitis no detectada a tiempo. Su familia impulsó el proyecto desde 2023.

Además, por unanimidad (70 votos), se dio media sanción al Régimen para la Detección y Tratamiento de Patologías en Recién Nacidos, que suma la atrofia muscular espinal al listado de pesquisas neonatales, aumentando levemente su costo pero permitiendo diagnósticos más tempranos.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día