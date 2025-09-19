El Senado Nacional aprobó la Ley Nicolás y se amplió el control neonatal

En una sesión marcada por el rechazo al veto presidencial sobre los Aportes del Tesoro Nacional, el Senado sancionó la Ley de Calidad y Seguridad del Paciente, conocida como “Ley Nicolás”, con 69 votos a favor y 1 en contra. La norma busca reducir riesgos en los procedimientos sanitarios, garantizar información al paciente y fijar estándares de trabajo para el personal de salud.

La ley lleva el nombre de Nicolás Deanna, joven que falleció en 2017 por una meningitis no detectada a tiempo. Su familia impulsó el proyecto desde 2023.

Además, por unanimidad (70 votos), se dio media sanción al Régimen para la Detección y Tratamiento de Patologías en Recién Nacidos, que suma la atrofia muscular espinal al listado de pesquisas neonatales, aumentando levemente su costo pero permitiendo diagnósticos más tempranos.