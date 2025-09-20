Orán: Ira a la cárcel por robar un teléfono

En una audiencia flexible y multipropósito el juez de Orán Francisco José Oyarzú hizo lugar al acuerdo arribado por las partes y el pedido de la unificación de penas. Ordenó que permanezca detenido hasta que sea trasladado a la cárcel local.

En un juicio abreviado un hombre de 26 años fue condenado a ocho meses de prisión efectiva por haber cometido el delito de robo en grado de tentativa y hurto.

Lo condenaron luego de acumular dos causas seguidas en su contra. En una de las causas fue acusado por un hecho ocurrido la tarde del 30 de agosto, cuando la víctima y su pareja iban a bordo de su motocicleta y esperaban el cambio de semáforo. En ese momento la mujer es sorprendida por el acusado que agresivamente le sustrajo el celular que tenía enganchado en la cintura del pantalón. Comenzaron a forcejear, lo que produjo que la pareja caiga de la moto, mientras el agresor se fue del lugar. Algunas personas intentaron detenerlo, lo que hizo que tire el teléfono. La denunciante lo recuperó y llamó a la policía, logrando su captura.