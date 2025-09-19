Orán: Detenido tras atropellar a un playero de una estación de servicio

El fiscal penal Carlos Alberto Salinas, interino en la Fiscalía Penal 1 de Orán, imputó de forma provisional a un hombre de 30 años como autor del delito de lesiones leves tras embestir a un trabajador en una estación de servicio.

Luego de la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente que se mantenga la detención.

El pasado 12 de septiembre por la noche, un hombre se presentó en una estación de servicio ubicada sobre calle Sarmiento y la ruta nacional 50 de la ciudad de Orán, a cargar combustible y habría intentando abonar la compra con billetes falsos, repitiendo la maniobra que habría realizado el día previo.

Según denuncian, tres playeros lo increparon por la situación y este se subió al vehículo y arremetió contra los hombres, logrando impactar contra uno de ellos, llevándolo sobre el capot y realizando maniobras para hacerlo caer.

Al frenar de manera repentina, el trabajador impactó contra el parabrisas y resultó lesionado, mientras que otro de los playeros sufrió un traumatismo en la rodilla izquierda.

Cuando el conductor buscaba huir del lugar, fue detenido. Desde la Fiscalía se solicitó su detención al Juzgado de Garantías en turno. Respecto a la denuncia realizada por el pago con moneda apócrifa, se dio intervención a la Justicia Federal.