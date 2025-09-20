Detienen a un hombre de 39 años y secuestran más de 200 dosis de cocaína

La investigación se originó tras el aporte ciudadano mediante el sitio Denuncias Web. Se allanaron dos domicilios en los barrios Ceferino y Santa Mónica. Se secuestraron más de 200 dosis de droga. Intervino la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad.

La División Investigación Narcocriminal de Capital detuvo a un hombre de 39 años en el marco de una causa por venta de drogas en Capital. La investigación se originó tras denuncias realizadas en el sitio Denuncias Web.

En ese marco, se allanaron dos viviendas ubicadas en los barrios Ceferino y Santa Mónica. Se secuestraron más de 200 dosis de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

Intervinieron la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad y el Juzgado de Garantías 3.

Cabe destacar que el Sistema de Denuncias Web es un canal anónimo y seguro donde los ciudadanos pueden reportar la venta de drogas, entre otros delitos, ingresando a la página: www.denunciasweb.gob.ar/droga.