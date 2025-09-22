Incendios forestales: 2.400 hectáreas fueron arrasadas en lo que va del año en Salta

Según informó Defensa Civil de la provincia, los incendios forestales se presentaron con mucha fuerza en lo que va del 2025, ya que alrededor de 900 hectáreas fueron afectadas en el Valle de Lerma y la capital salteña, mientras que 1.500 fueron arrasadas en el interior.

Se tratan de datos aproximados, ya que lo preocupante radica en que hay incendios de los cuales no se logra tener registros, de los cuales se conoce luego de un procesamiento en conjunto del servicio.

En capital, 880 hectáreas fueron las afectadas por incendios forestales: “Veníamos con 750 hectáreas y el incendio en el Campo Militar sumó 90 y el del aeropuerto sumó otras 40 más el viernes pasado” comentó Ignacio Vilchez, subsecretario de Defensa Civil a El Tribuno.

Transitando por una temporada de incendios, la misma recién se calmaría con las primeras lluvias de intensidad entre noviembre y diciembre, provocando que la vegetación rebrote, ya que la sequedad de la misma actúa como “combustible” para focos ígneos.

“Mientras haya vegetación seca, lo que nosotros llamamos combustible, el riesgo se mantiene”.

“Hace 11 años que estoy en Defensa Civil y la intensidad de los fuegos que se presentaron este año no la había visto” advirtió Vilchez, algo que tiene su razón en el crecimiento demográfico, las condiciones meteorológicas, la falta de mantenimiento y la falta de conciencia sobre los daños que generan los incendios forestales.

“Los eventos del 1 como el 22 de agosto fueron extremos, con la pérdida de viviendas. No tengo recuerdos en 10 años de que hayamos perdido viviendas”.

Quien confirmó que Salta esta en nivel rojo respecto al riesgo por incendios forestales, fue el subsecretario de Protección Ciudadana de la Municipalidad capitalina, Ernesto Flores.

Algunos de los factores que influyen en el riesgo son: la disponibilidad del material que esta muy seco en esta época, la radiación solar, temperatura alta, baja humedad y el viento que ayuda a propagar sobre todo tipo zonda.

Medidas para prevenir:

No prender fuego ni quemar basura o restos vegetales.

Extremar cuidados al usar asadores, hornallas o similares, especialmente con viento.

Mantener despejado alrededor de la vivienda.

No arrojar basura en espacios naturales.

Solicitan ante un incendio avisar urgentemente al 911 y en caso de ver a alguien intentando prender fuego llamar al 105 (sólo en Capital).