Cafayate en alerta: Bomberos combaten un incendio forestal y piden ayuda a la comunidad

La provincia de Salta atraviesa una jornada crítica marcada por altas temperaturas, viento Zonda y riesgo extremo de incendios forestales. En este contexto, los Bomberos Voluntarios de Cafayate trabajan intensamente para controlar un foco ígneo en la zona de El Divisadero, que se desató este domingo por la tarde.

Desde la institución informaron que continúan los trabajos en el lugar y solicitaron a la comunidad la colaboración con frutas, botellas y bidones de agua, insumos indispensables para sostener la ardua labor del personal en terreno.

El número habilitado para emergencias en Cafayate es el 3868-639639. Asimismo, recordaron que está totalmente prohibida la quema de pastizales o residuos, ya que cualquier chispa puede desatar un nuevo frente de fuego en estas condiciones extremas.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por viento Zonda, que afecta a los Valles Calchaquíes y la Puna, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. A esto se suman temperaturas que rondan los 40 grados en el norte provincial y una muy baja humedad relativa, un escenario que multiplica el riesgo de incendios.

Las autoridades instan a la población a evitar conductas riesgosas y a llamar de inmediato al 3868-639639 en Cafayate, al 105 o al 911 ante cualquier emergencia.