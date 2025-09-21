Salta bajo alerta por viento Zonda y riesgo extremo de incendios forestales

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento Zonda que rige este domingo 21 de septiembre en distintas zonas de la provincia. El fenómeno, que se extiende hasta las 18, presenta vientos de 30 a 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

El aviso abarca la Cordillera de los Andes, la Puna de San Carlos, Cafayate, Cachi, La Poma, Molinos y Rosario de Lerma, entre otras localidades de los Valles y la Puna salteña. Las autoridades advierten que el viento puede generar reducción de visibilidad, aumento brusco de la temperatura y muy baja humedad, condiciones que incrementan el riesgo de incendios y afectan la salud de personas con problemas respiratorios.

En paralelo, la Municipalidad de Salta declaró a la ciudad bajo un índice de riesgo “Extremo” de incendios forestales, debido a las altas temperaturas y a la sequedad del ambiente. Se recomienda a los vecinos no realizar quemas, no arrojar colillas ni fósforos, evitar dejar objetos que potencien el efecto lupa y no circular en moto por pastizales en jornadas muy secas y calurosas.

Ante cualquier emergencia, se solicita comunicarse al 911 o al 105.