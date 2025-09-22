Por más de 500 estafas, condenaron a los responsables de financiera Saulo

Tres de los responsables de la financiera Saulo Capital fueron condenados a más de diez años de prisión efectiva por múltiples estafas, asociación ilícita y vaciamiento de empresas, en una causa que generó un fuerte perjuicio económico a numerosas víctimas en pesos, dólares y moneda digital.

Los acusados reconocieron los delitos cometidos y aceptaron las penas solicitadas por la fiscalía.

El juez condenó a Marcelo Alfredo Morales a diez años y seis meses de prisión efectiva como autor de 520 hechos de estafa, asociación ilícita y vaciamiento de empresas, todo en concurso real. En tanto, Nelson Rogelio Ramos y Nelson Javier Cabana recibieron una pena de diez años y cinco meses de prisión como coautores de los mismos delitos. Los tres deberán cumplir condena en el Pabellón K de la Unidad Carcelaria 1.

Por otro lado, Sabrina Florencia Resina fue sentenciada a tres años de prisión condicional por encubrimiento agravado. Durante ese período deberá fijar residencia, someterse al control del Programa de Inserción Social de Presos y Liberados, y realizar tratamiento psicológico previo diagnóstico profesional.

Durante la audiencia, las defensas y la parte querellante ratificaron el acuerdo de juicio abreviado y renunciaron a recurrir la sentencia. Los acusados prestaron conformidad a los alcances del acuerdo y reconocieron su responsabilidad en todos los hechos imputados.

Finalmente, el Tribunal ordenó informar a las víctimas sobre su derecho a reclamar por la vía civil.