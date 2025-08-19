Damnificados del caso Saulo aseguran que ahora ellos deben investigar a los imputados

El caso de la financiera “Saulo” continúa sumando capítulos. Con más de 520 hechos de estafas, los damnificados siguen buscando respuestas y esperan que se haga justicia.

Roxana Bustos, una de las afectadas, expresó al movil de Multivisión Federal: “La novedad que hemos tenido es que los abogados renunciaron y la abogada actual quiere mediar con el abogado que nos está patrocinando. Nos piden que nosotros seamos detectives, que investiguemos si tienen inmuebles, vehículos o motos. Es rarísimo, pero ya nos pusimos manos a la obra”.

La víctima relató además el alcance de su pérdida económica: “Yo empecé con 100 mil pesos, después 300 dólares y más de 300 mil pesos. Si lo redondeo al día de hoy sería un millón. Si esto no se llegara a resolver, la pena debería ser mucho más que la de Cositorto”.

Finalmente, Bustos explicó el acuerdo legal planteado: “Mientras vayamos encontrando los inmuebles de estos delincuentes, se nos va a ir devolviendo la plata”.

El proceso judicial sigue en marcha, mientras los damnificados sostienen que la carga de la investigación no debería recaer sobre ellos sino sobre la Justicia.