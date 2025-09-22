En Orán, autos y portones resultaron dañados tras "piedrazos" entre jóvenes

Nuevamente la violencia fue protagonista de inconvenientes a vecinos de un barrio de una localidad al norte de la provincia, donde una pelea entre jóvenes interrumpió el descanso nocturno y hasta se reportaron daños. ¿Qué pasó?

Según la información del sitio Orán Conectado, esto pasó en las últimas horas en esa localidad donde una violenta pelea entre un grupo de jóvenes involucró el uso de botellas y hasta piedras volando en plena calle, que se arrojaron entre facciones.

Durante el enfrentamiento, un automóvil que se encontraba estacionado entre las calles Alvarado y Mario Silva, en cercanías a un salón de eventos, resultó dañado con roturas en uno de sus vidrios.

Como si fuera poco, algunos portones de viviendas cercanas terminaron abollados por los impactos.

Los disturbios provocaron temor entre los vecinos, que se vieron sorprendidos por la agresividad con la que los jóvenes arrojaban objetos hacia las casas. Ante la situación, los residentes alertaron a la Policía, que acudió rápidamente al lugar y logró dispersar a los jóvenes estudiantes.