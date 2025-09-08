Feroz pelea entre mujeres en Tartagal, una quiso usar un cuchillo

Policiales08/09/2025
Un violento episodio se registró este fin de semana en barrio TGN de Tartagal, donde dos jóvenes protagonizaron una pelea que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Según informó Multivisión Federal, en medio de la confrontación una de las involucradas habría intentado utilizar un cuchillo aparentemente tramontina, lo que elevó la gravedad del hecho. En las imágenes que circulan se escucha a la otra joven recriminarle por haber llevado el arma al enfrentamiento.

Hasta el momento, la Policía no brindó un informe oficial sobre lo sucedido ni sobre la situación de las participantes.

