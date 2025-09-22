Un obrero se habría descompensado y perdido la vida en pleno centro de Salta

Alrededor de las 13:30 un obrero de una obra en construcción en calle Ituzaingó, entre Urquiza y Alvarado, se habría descompensado por lo que los servicios de emergencias se trasladaron rápidamente al lugar. Según informó ElCamiónDeGerman los intentos de reanimación no fueron suficientes y el hombre perdió la vida.

Luego de que el hombre, que aparentemente sentía molestias, se descompensara, sus propios compañeros fueron quienes habrían dado aviso al Servicio de Emergencas 911.

En el lugar traba personal de la Policía de la Provincia de Salta para resguardar la zona mientras se espera el arribo de los profesionales del CIF para realizar las percias correspondientes,