Su bebé se ahogó y una operadora del 911 lo salvó por teléfono: El audio

Una situación de extrema urgencia se vivió el jueves por la noche en Villa Dolores, departamento San Javier, Córdoba, cuando una mujer de 28 años llamó al 911 porque su bebé de seis meses se había ahogado tras ingerir un jarabe.

En el audio difundido por la Policía de Córdoba, se escucha a la madre gritar: “Se me ahogó el nene y no sé qué hacer”. Del otro lado de la línea, la operadora activó de inmediato el envío de un móvil policial hacia el domicilio, ubicado en calle Ignacio Castellano de barrio San Martín, mientras mantenía la comunicación para asistir a la mujer.

📞 OPERADORA DEL 911 GUÍA A UNA MADRE Y LE SALVA LA VIDA A SU BEBÉ EN CÓRDOBA



🚓 El Ministerio de Seguridad de Córdoba difundió el audio de un llamado al 911 donde una operadora asistió a una mujer cuyo bebé se estaba ahogando.https://t.co/DG2HtGQbOE#rosario3 pic.twitter.com/JiylzAiurl — Rosario3.com (@Rosariotres) August 15, 2025

La agente no solo brindó contención emocional, sino que dio indicaciones precisas para realizar las maniobras de auxilio y liberar las vías respiratorias del pequeño. Gracias a su rápida respuesta, el bebé logró estabilizarse antes de la llegada de los efectivos.

El niño y su madre fueron trasladados de inmediato al hospital regional. Los médicos diagnosticaron broncoaspiración con líquido pesado y procedieron a brindar la atención necesaria.

Horas después, y tras comprobar una evolución positiva, el bebé recibió el alta médica y pudo regresar a su hogar. La Policía destacó la labor de la operadora del 911, cuyo accionar fue determinante para evitar una tragedia. (El Doce TV)